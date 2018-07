Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaStormy Daniels, la pornostar che ha avuto una relazione con il presidente Donald Trump nel 2006, divorzia. In un tweet il suo avvocato, Michael Avenatti, annuncia che Stormy e il marito Glendon Crain, anche lui attore porno, hanno depositato la documentazione per il divorzio. I due sono sposati dal 2015 e hanno una bambina insieme, nata nel 2011. «La figlia resta la priorità», dice Avenatti. La richiesta di divorzio è stata fatta la scorsa settimana. Stormy Daniels, 39 anni, vero nome Stephanie Clifford, aveva sposato Glendon Crain, 41, nel 2010, musicista heavy metal, Crain e lui stesso attore a luci rosse con lo pseudonimo di Brendo Miller.Sembra che Daniels e il suo avvocato stiano lottando per invalidare un accordo di riservatezza firmato dalla pornostar sulle sue dichiarazioni su una relazione il presidente Usa. L'accordo prevedeva anche 130.000 dollari (pagati in contanti), ed era stato stipulato poco prima delle elezioni presidenziali 2016. Le investigazioni federali stanno indagando la provenienza di quel denaro. Intanto, l'ex marito ha evitato di rilascire commenti sulla situazione che ha coinvolto sua moglie. E non ha fatto alcuna dichiarazione nemmeno al momento dell'arresto della donna in uno strip club dell'Ohio, il 12 luglio, quando era stata portata in prigione per essersi fatta toccare da alcuni clienti, in violazione delle leggi statali. L'accusa era poi caduta e Stormy Daniels era stata rilasciata.