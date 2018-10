Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mara Maionchi è sempre pronta a imparare.La vulcanica giudice di X Factor, regina degli Under uomini, lo fa da oggi con un nuovo programma. È infatti protagonista del primo format televisivo di Billboard Italia Mara Impara. La nuova musica, che andrà in onda su Sky1, tutti i giorni, da questa sera al 2 novembre alle 19.25 e con replica alle 13 e alle 16.45. Il programma sarà disponibile anche su Sky On Demand.Un progetto che nasce da un'idea della stessa conduttrice con la volontà di mettersi in discussione incontrando i nuovi talenti della musica italiana, per conoscerli e approfondire la loro produzione musicale. Ogni puntata avrà infatti un ospite: Achille Lauro, Cosmo, Myss Keta, Nitro e Takagi & Ketra. All'inizio di ogni puntata Mara Maionchi, seduta nel suo salotto, chiama il misterioso Mr Billboard per rintracciare l'artista che di lì a poco sarà seduto sul suo divano. Il tempo di un rapido pick-up, e ha inizio l'incontro: una chiacchierata informale condotta da Mara Maionchi nel suo stile, ovviamente inconfondibile.Questi episodi monografici sono una sfida per Billboard Italia, vero e proprio hub creativo e produttivo multipiattaforma, che ribadisce il suo impegno nel voler dare al pubblico gli strumenti per comprendere l'innovazione che sta attraversando la nuova scena musicale italiana.