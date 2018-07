Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaLeonardo da Vinci avrà il volto di Luca Argentero. I cinquecento anni della morte dell'artista rinascimentale si avvicinano a grandi passi (2 maggio 2019) e la cultura si prepara a celebrare l'anniversario. E anche la televisione. Sky, con Progetto Immagine, annuncia la produzione del nuovo film d'arte Inside Leonardo (titolo provvisorio), che uscirà nel 2019 nei cinema italiani con Lucky Red, poi in tv su Sky, e che infine inizierà la distribuzione internazionale. A prestare il volto al maestro sarà l'attore torinese, 40 anni, impegnato per la prima volta nell'interpretazione di un personaggio realmente vissuto in un film d'arte biografico.Ambientato tra Firenze, Milano, Roma e la Francia, il film avrà il suo primo ciak a settembre. Inside Leonardo porterà lo spettatore alla scoperta dell'uomo, il pittore, lo scienziato e l'inventore, noto al pianeta per aver dipinto «il quadro più famoso al mondo», la Gioconda.La sceneggiatura è di Sara Mosetti e Marcello Olivieri, con Miriam Mosetti e Oliviero del Papa. La regia di Jesus Garces Lambert, già regista di Caravaggio l'anima e il sangue.La consulenza scientifica è affidata a Pietro C. Marani, professore ordinario di Storia dell'arte e Museologia al Politecnico di Milano e presidente dell'ente Vinciana del Castello Sforzesco di Milano, nonché e membro della Commissione Nazionale Vinciana per la pubblicazione delle opere di Leonardo.