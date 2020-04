Greta Posca

In fumo il 6,7% delle ore lavorate nel mondo nel secondo trimestre del 2020, pari a 195 milioni di lavoratori a tempo pieno. Lo scrive l'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), agenzia delle Nazioni Unite, in un rapporto pubblicato sul proprio sito.

«Il peggioramento della crisi avrà effetti devastanti» sul mondo del lavoro, sottolinea l'Ilo. E già in questo momento, calcola, più di 4 lavoratori su 5 sarebbero interessati dalla chiusura totale o parziale delle attività produttive. Il direttore generale dell'Ilo, Guy Ryder, non usa mezzi termini: siamo di fronte «a una catastrofe», alla «peggiore crisi globale dopo la seconda guerra mondiale». Guy raccomanda di agire subito in modo «congiunto» e «deciso» per evitare il «collasso».

Per l'Ilo ammontano a ben 1,25 miliardi le persone impiegate in settori definiti ad alto rischio, dove maggiore è la probabilità di andare incontro a un'ondata di licenziamenti o tagli alle retribuzioni. «Molti svolgono lavori poco retribuiti e poco qualificati, dove un'improvvisa perdita di reddito può rilevarsi devastante», si legge nel report.

«Questa è la più grande prova per la cooperazione multilaterale da oltre 75 anni», spiega Ryder. «Se un Paese fallisce, allora falliamo tutti. Dobbiamo trovare soluzioni a livello globale che aiutino tutti i segmenti della nostra società, in particolare quelli che sono maggiormente vulnerabili o meno in grado di aiutare se stessi». Per cui «le scelte che facciamo oggi avranno un impatto su come questa crisi evolverà e sulle vite di miliardi di persone», ha aggiunto Ryder, sottolineando che «adottando misure efficaci possiamo limitare l'impatto di questa crisi e attenuare le cicatrici che lascerà».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 05:01

