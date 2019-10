Greta Posca

Il jazz alla conquista di Milano. Da domani al 10 novembre cartellone d'assalto per la quarta edizione di JazzMi, il festival diffuso che porta fra teatri e quartieri, dal centro alle periferie, la bellezza di 190 eventi. Una kermesse che l'anno scorso ha portato a Milano 50mila spettatori. Di musica ce n'è per tutti i palati: dalla celebrazione dei grandi maestri della storia del jazz, ai protagonisti della scena contemporanea fino ai talenti emergenti. E poi mostre, incontri, film.

Il clou è l'appuntamento di domani con il pianista e compositore Herbie Hancock al Conservatorio, già tutto esaurito. E poi il vecchio leone del free jazz Archie Shepp con il suo sax (il 9 novembre); il duo pianistico Stefano Bollani e Chucho Valdés con i loro pianoforti che si incrociano e si scambiano note cubane (3 novembre); il gigante Kenny Barron (8 novembre) con un elegante piano solo. Una data saliente della storia del jazz sarà celebrata con Mingus Big Band (domani), a 40 anni dalla scomparsa del contrabbassista e compositore. In cartellone anche uno dei più interessanti musicisti delle ultime generazioni, il trombettista Ambrose Akinmusire (10 novembre).

Il jazz italiano quest'anno festeggia gli 80 anni del suo musicista più raffinato e apprezzato al mondo: Enrico Rava, in cartellone con Gianluca Petrella e Giovanni Guidi (il 5 novembre) per una reunion di amici. E tanti altri musicisti italiani: da Fabrizio Bosso a Guido Manusardi, da Gianluigi Trovesi & Gianni Coscia al ritorno di Enrico Intra o di Paolo Fresu in una serata omaggio a Chet Baker.

Cuore del festival, la Triennale, il Blue Note e più di 80 spazi: dal Conservatorio al Castello Sforzesco. E poi le periferie: brass band itineranti animeranno Gratosoglio, Casoretto e via Padova. E concerti sono in programma anche nel carcere di San Vittore e all'ospedale Niguarda.

