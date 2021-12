Greta Posca

Il 2022 comincerà come finisce il 2021: in stato di emergenza. Il governo sarebbe intenzionato ad approvarne la proroga per altri tre mesi, fino al 31 marzo, per traghettare l'Italia fuori dalla stagione più fredda. La decisione dovrà passare dal consiglio dei ministri, al momento non ancora fissato, ma che con tutta probabilità si terrà tra oggi e domani. L'annunciata proroga è destinata a scatenare polemiche: già ieri sera la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni criticava l'indirizzo di Palazzo Chigi: «Dopo due anni non si può più parlare di emergenza, dopo due anni devi riuscire a combattere la pandemia ripristinando la pienezza dei diritti».

La decisione sulla proroga era attesa tra una decina di giorni, dopo una valutazione degli effetti delle nuove regole sul green pass, ma il premier Draghi ha deciso l'accelerazione per dare un chiaro segnale sulle priorità relative alla situazione della pandemia. Che non è buona. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 12.712, con un tasso di positività che è schizzato al 4%. E ieri i decessi sono stati 98. Aumentano anche i ricoveri nelle terapie intensive (in otto regioni) e nei reparti ordinari (in quattro). Veneto e Liguria saranno zona gialla da lunedì prossimo, Lombardia, Marche ed Emilia Romagna rischiano dal 27 dicembre.



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA