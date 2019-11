Greta Posca

Dal Nord al Sud non si è salvato nessuno. È stato un week end di emergenza in tutta Italia, colpita da un'ampia area depressionaria di origine atlantica che ha causato nubifragi continui con il corollario di fiumi straripati, strade allagate, alberi crollati. La protezione civile ha diramato bollettini di allerta rossa in Liguria, arancione in Emilia e Calabria. Ma nessuna regione si è salvata, con i centralini dei vigili del fuoco presi d'assalto da richieste di intervento. Nessuna vittima, per fortuna. Rovesci continui a Milano, bomba d'acqua a Roma, con allagamenti e alberi caduti. Anticipo di inverno sulle Alpi, imbiancate dalla prima neve di stagione, in alcune località fino a 20 centimetri. Ed in questo pazzo autunno, secondo le previsioni già da oggi pomeriggio dovrebbe esserci una tregua, addirittura con temperature fino a 25 gradi al Centro Sud

LA PRIMA NEVE. Imponenti nevicate su tutto l'arco alpino. In Piemonte l'Alta Val di Susa, Sestrière e la Via Lattea sono sotto una coltre di 20 centimetri. Fiocchi anche ai 1200 metri di Bardonecchia. In Valtellina e Valchiavenna in Lombardia quota neve a 1800 metri: passi alpini transitabili solo con le catene.

LIGURIA. È stata ancora una volta la regione più flagellata. Nello Spezzino è esondato il fiume Vara, che ha allagato strade, scantinati, piani terra. Alcune famiglie sono state fatte allontanare dalle loro case a scopo precauzionale. Sul litorale del Levante Ligure - dove è esondato il torrente Petronio - si è abbattuta una tromba d'aria che ha scoperchiato una casa. Una frana di fango è caduta su una casa a san Pietro di Frascati, nel comune di Castiglione Chiavarese, sulle alture del Tigullio: una donna, che si trovava in casa, è rimasta leggermente ferita e è stata trasportata in ospedale. Circa sessanta persone sono rimaste isolate in località San Pietro, a Sanremo, a causa della voragine che si è aperta sull'unica strada che conduce all'abitato. E all'ospedale Bora di Sanremo la pioggia ha messo fuori uso quattro sale operatorie.

TOSCANA. Decine di interventi dei vigili del fuoco, in particolare nel Pisano e a Empoli. Resta il codice arancione per le mareggiate fino alle 13 di oggi.

CAMPANIA. Nel Casertano e nel Salernitano sono caduti tra i 100 e i 140 millimetri di pioggia. A Salerno sono crollati alberi sul lungomare Trieste, sulla Costiera amalfitana la provinciale è stata interrotta da uno smottamento. A Nocera Inferiore sono state fatte sfollare 100 famiglie. Difficoltà anche ad Avellino, per l'esondazione del torrente Fenestrelle.

riproduzione riservata ®

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA