Greg e la band a Villa Celimontana, orchestra da film al teatro Marcello

Valeria Arnaldi

Le composizioni di Nino Rota per Il Padrino, quelle di Ennio Morricone da Nuovo Cinema Paradiso, quelle di Nicola Piovani da La vita è bella. E di Dario Marianelli, in prima assoluta, la Suite dalle musiche per Pinocchio di Garrone. Musica da Premi Oscar - e non solo - oggi per la Festa della Musica di Roma, promossa da Roma Culture e celebrata, da mattina a sera, in tutta la città. Alle 19, il concerto Tutto Cinema. Musica dal teatro di Marcello, fruibile su siti e Facebook di Culture Roma e Festa e sui social di Sovrintendenza e Teatro di Roma. Ancora musica e film. Alle 18, a Casa del Cinema, la proiezione de La canzone più bella di Ottorino Franco Bertolini. E, alle 20, il concerto di musica indiana del duo Solstice Raga, che aprirà la stagione estiva di Caleidoscopio nel Teatro all'aperto Ettore Scola, nel Summermela Festival 2021. Alle 19, a Palazzo delle Esposizioni, il Quartetto Pessoa in un omaggio a Morricone. Stessa ora per l'orchestra di Villa Pamphilj - evento in streaming sui social del teatro - con 4' 33' di John Cage. Alle 22, a Villa Celimontana, Greg, in Ogny Lunaday-Greek Night A Village Celimontana. Alle 22.45, il concerto di Panoram, ultimo di quattro, dalle 19, al Teatro India. Protagonisti anche Fera, Marta De Pascalis, Gigi Masin.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 05:01

