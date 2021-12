Green Pass, via ai controlli: al Flaminio il primo multato

Lorena Loiacono

Prima giornata di controlli del green pass su bus e metro, ieri, e prime multe ai passeggeri sprovvisti. La richiesta di esibire la certificazione e il documento di identità avviene, per ora, soprattutto una volta scesi dal mezzo pubblico: a bordo ci sono infatti i controllori Atac ma, per il momento, non possono sanzionare il passeggero sorpreso senza green pass. Devono infatti far intervenire gli agenti di pubblica sicurezza. E così sono stati coinvolti i vigili urbani per presidiare, ogni giorno d'ora in avanti, le stazioni e i capolinea più affollati: dalla stazione Termini ad Anagnina, da Tiburtina a piazzale Flaminio. «Mettiamo in campo oltre 100 agenti per turno spiega il vice comandate della polizia locale, Stefano Napoli l'obiettivo è permettere a tutti di viaggiare in sicurezza e, per ora, non ci sono state criticità. I cittadini si stanno dimostrando collaborativi».

In base ai dati del Comando della Polizia Locale, raccolti dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, le pattuglie hanno eseguito oltre 4mila controlli in tutta Roma. Le multe? Pochissime. Sono stati infatti circa una decina i casi irregolari per i quali gli agenti hanno dovuto procedere con la sanzione: la multa base è di 400 ma si riduce a 280 se viene pagata entro i 5 giorni dal verbale. La prima sanzione capitolina è scattata ieri mattina alle 7:30 ad un passeggero di 50 anni, romeno, che scendeva dalla metro alla stazione Flaminio: «Voglio fare il vaccino ha assicurato agli agenti cercando di prendere tempo - ma lo farò in Romania, per questo motivo ancora non ho il green pass».

Il secondo, poco dopo, è stato individuato alla stazione Anagnina ed era arrivato lì con un pullman da Tivoli. Anche in questo caso è stato controllato solo una volta sceso dal mezzo. Ieri mattina i controlli avvenivano anche nell'area dei capolinea, quindi all'aperto: una sorta di deterrente visto che, qualora un passeggero fosse stato trovato a piedi senza green pass, non avrebbe avuto la multa ma di certo non avrebbe potuto salire su un autobus o entrare in stazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 05:01

