Green pass per i docenti, nei nidi c'è il caso tablet

Un banchetto all'ingresso della scuola, con il disinfettante da un lato e un tablet dall'altro: una nuova postazione, ieri, ha accolto i docenti alle prese con il primo giorno di obbligo di green pass. Gli insegnanti entravano alla spicciolata: alcuni per fare gli esami di recupero, altri erano i nuovi che prendevano servizio il 1 settembre. Al liceo Newton c'erano gli esami, come al Galilei e al Keplero. I ragazzi per ora entrano senza controlli, docenti e bidelli devono invece esporre il qr code. «Meglio se in formato digitale spiegano al Galilei il sistema non sempre legge la stampa». Nei nidi sono partite le prime sezioni ma è esploso il caos tablet: le strutture comunali partono a rilento con i controlli ma il Campidoglio ha assicurato che la prossima settimana ogni asilo avrà il suo dispositivo.

Alla Sapienza, dove l'obbligo è esteso anche agli studenti, si entra con il green pass ma non basta: serve anche la prenotazione del banco a lezione. (L.Loi.)



