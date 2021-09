Green pass esteso: ora vale 12 mesi

Non più nove mesi: ora il Green pass sarà valido per dodici. Lo prevede un emendamento al decreto, approvato ieri dalla Commissione affari sociali, che ha accolto il parere favorevole del Cts già il 27 agosto scorso.

Si tratta di due emendamenti identici, presentati dal Pd e dalla Lega. «Il prolungamento da 9 a 12 mesi è un incentivo a garantire la protezione personale e della collettività, a riacquistare maggiori spazi di libertà e a scongiurare il pericolo di nuovi lockdown», spiega la capogruppo Pd Elena Carnevali, tra i primi firmatari. La proroga sarà valida anche per i guariti che hanno effettuato una monodose di vaccino. Inoltre, per ottenere il certificato verde saranno validi anche i test salivari, oltre a quelli antigenici e a quelli naso-faringei. La commissione approva inoltre lo slittamento dal 30 settembre al 30 novembre il termine entro i cui i tamponi da effettuare nelle farmacie avranno un prezzo calmierato.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

