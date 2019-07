Grecia: trionfa la destra, finisce l'era Tsipras

Alexis Tsipras al tappeto. Il partito di centrodestra conservatrice «Neo Demokratia» ha vinto le elezioni in Grecia ottenendo il 39,8% dei voti e 158 seggi. Il suo leader Kyriakos Mitsotakis, 51 anni e un programma politico che promette «meno tasse e più investimenti», ha scalzato la coalizione della sinistra radicale Syriza, che ha ottenuto il 31,6% dei voti e 86 seggi. Una svolta importante per il Paese, che ha scelto di ridare fiducia allo stesso partito che era al governo quando esplose la crisi sociale e finanziaria; e che per la prima volta dal 2009 sarà governato da un partito con una forte maggioranza in Parlamento. Tsipras ha ammesso la sconfitta elettorale, telefonando al vincitore delle politiche Kyriakos Mitsotakis per congratularsi. Quest'ultimo rappresenta la quarta generazione di una dinastia di politici. Suo padre, Konstantinos Mitsotakis, fu primo ministro all'inizio degli anni 90; sua sorella Dora Bakoyannis, la prima donna sindaco di Atene quando la capitale ospitò le Olimpiadi nel 2004. Suo nipote Kostas Bakoyannis è il nuovo sindaco della capitale. Il centro destra di Neo Demokratia, in ogni caso, si presenta come una forza nuova, e Mitsotakis, economista con studi in università americane, sembra aver conquistato la fiducia delle classi medio-alte, da sempre ostili a Tsipras. «Lavorerò duramente, per tutti i greci e le greche, anche per quelli che non ci hanno votato. E cominceremo subito perché non c'è tempo da perdere», ha dichiarato il neo eletto.

Per il resto, falliscono i neonazisti di Alba Dorata che non entrano in Parlamento. I socialisti Kinal (Movimento per il Cambiamento) ottengono l'8,3%, Diem 25 (Movimento di Yanis Varoufakis) il 3,4%; i nazionalisti di Elliniki Lysi il 3,7% e i comunisti il 5,3%. (M.Poi)

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

