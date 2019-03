Grazie Leggo l'informazione per i cittadini

Oggi Leggo diventa maggiorenne, consolidandosi come punto di riferimento della free press in Italia: da 18 anni il quotidiano a distribuzione gratuita racconta con passione i fatti dell'attualità nazionale e internazionale, con uno sguardo privilegiato su Roma.

Dalla prima edizione del 5 marzo 2001 ad oggi il giornale ha saputo adeguarsi alla trasformazione digitale che ha coinvolto anche il mondo dell'informazione, accettando con successo la sfida dell'innovazione. Alla versione cartacea da diversi anni Leggo ha affiancato infatti anche una versione online, tra i siti d'informazione più visitati.

Professionalità e impegno contraddistinguono la proposta editoriale, al servizio dei cittadini, spaziando dalla cronaca alla politica, dalla cultura allo sport, dalla scienza allo spettacolo.

Un appuntamento fisso per i tanti romani che si muovono a bordo dei mezzi pubblici, un prezioso riferimento per informarsi su quello che accade anche in città.

Buon compleanno Leggo e auguri affettuosi al Direttore Responsabile Davide Desario, alla sua redazione e ai tanti lettori!

