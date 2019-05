«Grazie Lazio, ripartiamo dalla Coppa»

ROMA Ha chiuso la sua stagione con il quindicesimo gol in campionato e la convocazione in azzurro. Ciro Immobile può dirsi soddisfatto della sua annata pur non essendo riuscito a ripetere quanto fatto la scorsa stagione, quando si laureò capocannoniere con 29 reti. L'attaccante, che al termine dell'ultima gara contro il Torino ha auspicato la permanenza di Inzaghi sulla panchina della Lazio, «non mi so vedere senza di lui alla Lazio» ha ammesso l'attaccante. Soprattutto nella seconda parte della stagione Immobile ha dovuto faticare di più rispetto ad un anno fa ma è riuscito a chiudere l'annata con una Coppa Italia in bacheca e tanti buoni propositi per il futuro che vede ancora più roseo: «Un anno pieno di emozioni sia belle che brutte ha scritto sul suo profilo ufficiale di Instagram - ma che sicuramente ci hanno insegnato qualcosa, insieme abbiamo alzato un trofeo importante che ci fa ben sperare per il futuro! Grazie a tutti. Forza Lazio». A fargli eco Francesco Acerbi: «Finita questa stagione mi rimane la gioia della Coppa Italia e un po' di amaro in bocca perché sicuramente avremmo potuto fare meglio in campionato ha spiegato attraverso i suoi profili social -. Ora qualche giorno di riposo e poi sotto con gli allenamenti». Il difensore infatti è stato nuovamente convocato in Nazionale da ct Roberto Mancini dove ritroverà il compagno di squadra Ciro Immobile. Un bell'attestato di stima per il difensore che in questa stagione ha saltato una sola gara per squalifica al San Paolo contro il Napoli e con 50 gare disputate nessuno è riuscito a fare meglio di lui. Acerbi, fortemente voluto da Simone Inzaghi, è stato sinceramente il migliore acquisto dello scorso mercato. (E.Sar.)

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

