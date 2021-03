GRAZIE DEI FIORE

Marco Castoro

Il Festival di Sanremo si apre sotto il segno di Leggo. Dopo alcuni secondi con le voci al buio di Fiorello e Amadeus, il direttore artistico si presenta sul palco facendosi il segno della croce mentre scende la scalinata, per poi rompere il ghiaccio leggendo alcuni versi della lettera che ha scritto per Leggo. «Quest'anno il cuore batte più forte dice Amadeus perché abbiamo scoperto che la normalità è una cosa straordinaria. Mi rincuora il pensiero che questi applausi finti siano i vostri da casa». Poi arriva Fiorello che indossa un pomposo vestito definito «l'accappatoio di Achille Lauro», con smalto color «Morgan testa di moro» e rossetto sulle labbra che stampa con un bacio sulla fronte di Amadeus. Monologo sulle poltrone vuote e nuovo slogan sdoganato «più culi per tutti». Seconda manche poco dopo con la strana coppia che balla e canta in stile Jerry Lewis-Dean Martin o Brian & Garrison. Amadeus e Fiorello se la cantano e se la suonano. Che Draghi! VOTO 8

MATILDA DE ANGELIS

Battesimo spigliato dell'attrice, co-conduttrice della prima serata: «Mi è bastato buttare giù delle scale Naomi Campbell», per poi continuare con «buonasera poltroncine e pigiamini a casa». Però! La stoffa c'è. Il fascino e la simpatia pure. Personalità da vendere. Il monologo del bacio e della lavagna funziona. VOTO 7,5

IBRAHIMOVIC

Regge il palcoscenico con la sua personalità. Fa la sua parte, detta le regole alla Zlatan e Amadeus se la cava pure come spalla. Troppo scontato. Meglio in campo. Sul palco sembra un buttafuori o il maggiordomo della Famiglia Addams. VOTO 5,5

LOREDANA BERTÈ

Seppure sia vestita come Fantozzi a carnevale, sfoggia una performance altissima, vola con gli acuti nel medley. Bel gesto portare sul palco le scarpe rosse simbolo della lotta al femminicidio: «Al primo schiaffo denunciate». E così ha vinto. Poi si esibisce con il nuovo singolo Figlia di. È la canzone più orecchiabile della prima serata. VOTO 9

ACHILLE LAURO

Salvami te. O meglio salvateci. Dalle lacrime di sangue dell'artista in versione horror. Che lascia tutti di stucco. Ma stavolta ci rimette le penne, raccolte da Fiorello. VOTO 5

Mercoledì 3 Marzo 2021

