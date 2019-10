«Grazie al mio Buck per poco non diventavo pompiere»

Alessandra De Tommasi

Spericolato, impulsivo, a volte capriccioso: Buck, l'ultimo arrivato tra i vigili del fuoco di 9-1-1, che torna stasera alle 21 su FoxLife (Sky, 114) con la stagione 3, è energia allo stato puro. Almeno come il suo interprete, il 28enne britannico Oliver Stark, che al Festival della TV di Monte-Carlo ha anticipato le novità delle nuove puntate, che lo vedranno alle prese non solo con un evento apocalittico ma con enormi contrasti all'interno della caserma.

Buck è uno che si butta nel fuoco, in senso anche letterale. E lei?

«Non sono coraggioso come lui, ma interpretarlo mi scrolla di dosso qualche insicurezza perché mi fa mettere in discussione. Una volta avevo persino pensato di fare domanda per diventare pompiere: per un anno sono rimasto disoccupato e c'era una caserma di fronte casa mia, ci sono andato vicino».

Si sente un maschio alpha come quelli della serie?

«Per niente: mi tengo in forma perché è importante per il mio mestiere, ma sono un emotivo che piange spesso. L'altra sera a cena una ragazza mi ha fatto un complimento e mi sono commosso, ma considero la sensibilità un punto a mio favore».

Ha sempre creduto in se stesso?

«Non sempre, ma mio padre mi ripeteva: Stai tranquillo, un giorno tutto si risolverà. E quando l'ho stupito dicendo di voler far l'attore mi ha risposto: Provaci, avrai sempre un tetto sulla testa. È un consulente finanziario, mentre mamma insegna ai bambini, ma entrambi mi hanno insegnato una forte etica del lavoro».

Le fan la considerano un sex symbol. Come la prende?

«Hai visto la tartaruga di Ryan Guzman? Il pompiere più hot della serie è lui. Io punto su altro ad esempio so prendere per la gola cucinando italiano».

