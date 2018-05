«Grazie a papà mi innamorai di Chinaglia»

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA «Mio padre mi ha tramandato la sua grande lazialità». Di padre in figlio Fabio Ferrari, primogenito di Paolo grande attore di teatro scomparso ieri ad 89 anni, ha ricevuto in dote la passione per i biancocelesti. Nato dal matrimonio tra l'attore e l'attrice Marina Bonfigli, Fabio è stato il famoso Chicco dei Ragazzi della III C ed ha un ricordo che conserva gelosamente: «Il giorno dello scudetto del 1974 mi portò negli spogliatoi: avevo 15 anni ed ero la persona più felice del mondo. Sono stato con Chinaglia e gli altri ragazzi, un'emozione unica, uno dei ricordi più belli della mia vita». Poi ricorda il papà: «Era un tifoso molto pacato; non era un anti-romansita come invece noi delle nuove generazioni. Una volta mi portò a vedere Roma-Santos perché voleva farmi vedere Pelè».(E.Sar.)