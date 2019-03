GRAZIE A 232 VOTI

Una larga maggioranza in Senato (232 no) ha negato l'autorizzazione a procedere contro il ministro Salvini per il caso Diciotti. Oltre a Lega e 5Stelle si sono scherati contro la procedura anche FI e FdI, il gruppo Misto e quello delle Autonomie. Tre i dissidenti del M5s, che hanno deciso di allontanarsi dalla linea scelta dal Movimento: Elena Fattori, Paola Nugnes e Virginia La Mura. Esulta il ministro dell'Interno, che nel suo intervento è apparso emozionato: «La mia è stata un'iniziativa del Governo coerente con gli interessi pubblici del Paese, con la quale abbiamo salvato migliaia di vite».

L'altra soddisfazione di Salvini è aver ottenuto il sequestro della nave Jonio, il cui comandante (Pietro Marrone, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per avere soccorso 50 migranti al largo della Libia) è stato sentito ieri dalla Guardia di Finanza. L'interrogatorio è durato 5 ore, Marrone si difeso così: «Sono tranquillo, ho fatto il mio dovere. Avrei dovuto lasciarli morire? Rifarei tutto per salvare le persone». La polizia ascolterà anche gli altri membri dell'equipaggio e i migranti salvati. (A.Sev.)

