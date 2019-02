Grazia Scuccimarra

TEATRO DELI AUDACI

In Così impari, sua ultima esilarante fatica, l'attrice, coinvolgente e distaccata, ironica e spietata, consegna al pubblico le sue brillanti riflessioni, le sue critiche alla vita civile, alla classe politica, al mondo del lavoro, alla funzione del giornalismo, alla scuola,

al consumismo.

Via G. De Santis 29, fino al 24/02, 13-16 euro, 0694376057

Paolo Triestino

Giovanni Baglioni

TEATRO FLAINO

Difficile arrivare dritti all'anima. Musica e cioccolata ci riescono: un attore divoratore di fondente 100% (Triestino) ed un chitarrista anarchico

al cioccolato all'arancia (Baglioni) uniscono la loro passione in un racconto fuori dal comune, emozionante e divertente, poetico egustoso.

Via S. Stefano del Cacco 15, fino a domenica, 20 e 25 euro, 0637514258

