Gravina: «Presto scriveremo un nuovo codice di giustizia sportiva»

MILANO - «Più controlli, meno regole grigie e regole certe. L'idea di istituire un nuovo codice di giustizia sportiva legato ai controlli è un atto doveroso. I primi due atti che presenteremo in Consiglio federale saranno, una prima bozza codice dei controlli e licenze nazionali. Entro il 2018 la Figc pubblicherà il comunicato ufficiale sulle licenze nazionali». Lo ha annunciato Gabriele Gravina, durante il Forum Sport&Business organizzato da 24Ore Eventi con il Sole 24 Ore. Il neo presidente della Figc ha aggiunto: «Per quanto riguarda le licenze per adeguarsi i club avranno 6 mesi, in cui accompagneremo le società con una task force di specialisti così che possano iscriversi al campionato senza alibi. Lì scattano le regole certe. Il calcio deve diventare credibile anche attraverso i suoi uomini», quindi per i controlli sulle proprietà verrà richiesta «una lettera di padronage dal sistema bancario che dia garanzia sotto il profilo economico» e verrà creato «un casellario di onorabilità». Infine Gravina ha ribadito quanto scaturito martedì nel vertoce al Viminale: «La Federcalcio provvederà a innalzare le pene per le aggressioni agli arbitri».(M. Sub.)