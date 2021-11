GRAVIDANZA CHOC

Dopo la bimba

muore la mamma

Due mesi dopo la morte della sua bimba, la piccola Sharon, fatta nascere prematuramente alla 24ª settimana e spentasi 20 giorni dopo il parto, è morta nel reparto di terapia intensiva del Federico II di Napoli anche la mamma, la 26enne Antilia Antonietta Delli Santi, di Montano. La giovane non era vaccinata e aveva contratto il Covid durante la gravidanza.

FAMIGLIA DISTRUTTA

Genitori e figlia

uccisi dal virus

A Forlì un'intera famiglia è stata distrutta dal Covid. Una donna di 61 anni, residente nel piccolo Comune di Bertinoro, è morta nel reparto terapia intensiva dopo esser risultata positiva al virus pochi giorni dopo il decesso per Covid di entrambi i suoi genitori ultraottantenni.

ALLARME IN CORSIA

Tra i sanitari

+192,3% di casi

In due mesi i contagi tra gli operati sanitari sono aumentati del 192,3%, passando dai 936 casi registrati il 14 settembre ai 2736 del 14 novembre. Di questi, l'82% circa sono infermieri. Lanciano l'allarme la Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi) e il sindacato degli infermieri Nursing Up.

IN AUSTRIA

Il leader No vax

è positivo

Il leader dell'ultradestra Fpoe e del movimento no vax austriaco Herbert Kickl è risultato positivo al Covid. Non potrà partecipare alla grande manifestazione no vax in programma sabato a Vienna.



Martedì 16 Novembre 2021

