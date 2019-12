Grave incidente per Lapo in Israele È stato in coma

Lapo Elkann è stato vittima di un grave incidente d'auto in Israele. Il nipote di Gianni Agnelli, 42 anni, stava rientrando in auto a Tel Aviv da Gerusalemme, dove aveva visitato il Muro del Pianto. Della dinamica si sa poco, ma Lapo avrebbe fatto tutto da solo. Lapo è stato ricoverato all'Assuta Hospital di Tel Aviv in codice rosso e in coma, con varie fratture. Ha subito diversi interventi chirurgici. Ora si trova in una clinica svizzera ed è sulla via del recupero.

È stato lui stesso a rivelare la brutta avventura, accaduta dieci giorni fa: «Voglio ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europei», ha fatto sapere il nipote di Gianni Agnelli. «Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell'ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia». E dice che ora la sua vita non sarà più la stessa: «Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus».

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

