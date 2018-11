«Grave ancora non si sappia chi ha aggredito il giovane arbitro»

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - L'associazione calciatori compie 50 anni ma quello che oggi sorprende il suo presidente, Damiano Tommasi, «è sapere che a distanza di una settimana non si sono trovati ancora i responsabili dell'aggressione al giovane arbitro, questo fa riflettere: è un sistema che va vissuto in un altro modo». Parole chiare quelle del numero uno dell'Aic che a Milano ha presentato le nomination per eleggere, nel corso del Gran Galà del calcio il prossimo 3 dicembre, l'11 ideale del 2018. Una formazione top allenata da un allenatore da scegliere tra Allegri, Simone Inzaghi, Di Francesco e Sarri.Ma non saranno i soli riconoscimenti della serata condotta da Diletta Leotta. Per Tommasi «meno insulti e meno violenza vogliono dire maggiore entusiasmo e un sistema più vivibile», ed è quello che serve nel calcio di oggi senza dimenticare che «noi siamo sempre stati al fianco della Federcalcio e dell'Aia per la punizione severa dei tesserati che si macchiano di questi episodi». Intanto per il quinto anno consecutivo l'Aic è pronta a pubblicare Calciatori sotto tiro, il rapporto «con tutti gli episodi di violenza subiti dai calciatori in qualsiasi categoria durante l'anno, e purtroppo ci sono».riproduzione riservata ®