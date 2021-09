GRATTA E FUGGI

Mario Landi

Stava per prendere un volo alla volta di Fuerteventura, una delle Canarie, ma all'aeroporto di Fiumicino non ha passato i controlli ed è stato bloccato. È finita così la fuga del tabaccaio napoletano fuggito in scooter dopo aver intascato un Gratta e vinci vincente da 500mila euro appartenente a una anziana cliente. L'uomo, 57 anni, è stato informato della denuncia di furto a suo carico. A quanto pare ha solo chiesto se la misura gli impedisse o meno di lasciare il Paese. Gli è stato spiegato che si tratta di una denuncia in stato di libertà, quindi può fare ciò che vuole. Gli agenti della Polaria lo hanno perquisito, ma del tagliando da mezzo milione di euro non c'era traccia: secondo Il Messaggero, come scrive Flaminia Savelli, lo avrebbe depositato in una banca di Latina. La storia, insomma, sembra sempre piùingarbugliata. Il tabaccaio, anzi ex - aveva trasferito la licenza alla moglie - non poteva non immaginare che i Monopoli avrebbero bloccato il gratta e vinci rubato, impedendone la riscossione, né che dopo la rocambolesca fuga il suo nome sarebbe finito nelle black list degli aeroporti.

L'anziana acquirente del biglietto vive ore d'angoscia vedendo sempre più allontanarsi la possibilità della ricchezza assaporata per un attimo. La pensionata 69enne si rivolgerà con ogni probabilità ad un avvocato che ne tuteli gli interessi, in quella che, spenti i riflettori della cronaca, diventerà probabilmente un'intricata vicenda legale per stabilire se e come vada pagata la vincita.

Intanto nel rione Materdei di Napoli, dove si trova la tabaccheria, alla quale è stata ritirata la licenza, da tre giorni non si parla d'altro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

