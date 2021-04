Grande raccordo anulare bloccato per tre ore a causa della protesta degli ambulanti. Dopo aver paralizzato la circolazione - parcheggiando furgoni sulla strada e aprendo gli ombrelloni - diversi ambulanti hanno poi sfilato in corteo con i propri camioncini diretti a piazza della Repubblica, dove si è tenuto un sit-in. «Non accettiamo ricatti. Porteremo avanti il piano di riordino delle bancarelle nelle strade di Roma», ha replicato su Facebook la sindaca Virginia Raggi, che ha deciso di non operare nessuna deroga all'applicazione della direttiva Bolkenstein, che dovrebbe garantire la concorrenza e la liberalizzazione del commercio. «Il ministro Giorgetti si sarebbe impegnato a un provvedimento di congelamento della situazione, è l'unica soluzione», ha dichiarato invece il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito.

