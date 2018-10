Grande galoppo alle Capannelle con il Roma Champions Days

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Torna il grande galoppo alle Capannelle. Domenica prossima l'ippodromo romano sarà al centro dell'attenzione di tutto il mondo ippico, tanto in Italia quanto in Europa. Si tratta di uno degli appuntamenti clou della stagione, organizzato da Hippo Group Roma; è scelto il nome di Roma Champions Day, che rispecchia la grande concentrazione di qualità, valenza tecnica e spettacolarità dell'evento. In programma nove corse, tra cui spiccano i premi Lydia Tesio, il Roma GBI Racing, il Ribot, il Berardelli e il premio Aloisi.«Il Roma Champions Day raccoglie in una sola giornata tutte le principali corse di gruppo della stagione autunnale», ha spiegato Elio Pautasso direttore generale della Hippo Group Roma. A completare il programma ci sarà anche la prova romana del Trofeo internazionale Fegentri, legata al mondo europeo dei gentlemen e delle amazzoni, infine non mancherà una corsa handicap che potrebbe dar vita ad un'appassionante tris, quartè e quintè.(G.Bul.)