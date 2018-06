Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaÈ Alberto Mezzetti il vincitore del Grande Fratello su Canale 5, l'edizione numero 15 che ha segnato il ritorno al comando di Barbara D'Urso.Alberto, soprannominato il Tarzan di Viterbo, era il super favorito e ha mantenuto le promesse, battendo Alessia Preti e Matteo Gentili. Faccia da schiaffi, battuta pronta e giocatore fino alla fine, Mezzetti, 34 anni, ex modello, celibe, famiglia agiata, gestisce un centro scommesse nella sua città. Nella clip di presentazione aveva già le idee chiare: «Sono determinato. Entro nella casa e vinco». Alberto ha regalato al pubblico di Canale 5 non solo siparietti divertenti, ma è stato anche l'unico ad andare contro il branco che aveva bullizzato Aida Nizar. Con i 100 mila euro di montepremio Mezzetti ha dichiarato di voler pagare tutti i debiti della famiglia.L'edizione, definita la più trash di sempre, è sicuramente stata dominata da Barbara D'Urso. A parte un paio di eccezioni tutti i concorrenti della Casa sono sue creature. Tra Pomeriggio 5 e Domenica Live Carmelita ha costruito un percorso narrativo pienamente nelle sue corde, gestito con grande maestria. La conduttrice più instancabile di Mediaset conosce le dinamiche televisive e ciò che il suo pubblico le chiede, portando sempre a casa il risultato... o quasi. La finale di lunedì sera, guest star Gina Lollobrigida, non ha fatto il picco di ascolti che ci si attendeva, battuta dalla Nazionale italiana di calcio: 6.020.000 spettatori pari al 24,2% di share contro i 3.797.000 spettatori (23,6% di share) del reality. Tra i momenti più intensi, troviamo sicuramente lo scontro tra Baye Dame e Aida Nizar. L'atteggiamento da bullo del romano di origine senegalese nei confronti della concorrente spagnola gli è valsa la squalifica. Ed è anche colpa sua se Aida Nizar ha raggiunto la popolarità in Italia al grido di «Adoro la mia vita». E ancora l'ingresso di Nina Moric e lo scontro con il suo ex fidanzato Luigi Favoloso. La modella croata gela Favoloso con la frase: «Un purosangue non fa mai a gara con i pony».E ancora da ricordare il caso cocaina all'interno della casa prontamente smentito dalla D'Urso con fermezza e soprattutto in accesa polemica con l'atteggiamento soft della sua collega Alessia Marcuzzi durante l'Isola dei famosi. Non solo episodi negativi però. Il monologo dell'onorevole Stefania Pezzopane in difesa del suo amore per Simone Coccia e contro i pregiudizi è stato uno dei momenti più belli e veri. Tutto merito della D'Urso infine la rappacificazione tra Bobby Solo e la figlia Veronica Satti in causa da decenni.riproduzione riservata ®