Grande appuntamento per il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli. Oggi - a partire dalle 10,30 - nel piazzale del Teatro India, si terrà La festa dell'inizio - 2019/2020 - per condividere la passione del teatro. Parteciperanno tutti i ragazzi, docenti e artisti delle 10 scuole di Roma che hanno realizzato i laboratori teatrali decentrati nell'anno scolastico 2018 2019. Non uno spettacolo canonico, ma una vera e propria festa teatrale, che sarà l'occasione per riunirsi e condividere le storie di Gianni Rodari, sulle quali tutti i laboratori hanno lavorato.

«Qualcuno, pensando all'attualità dei suoi testi, potrebbe ipotizzare che Gianni Rodari avesse la palla di vetro afferma Roberto Gandini, coordinatore artistico del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli - o che sia ancora vivo e scriva in incognito, oppure, ed è la cosa più semplice ma più probabile, che le belle storie hanno sempre qualcosa da raccontare a chi le vuole veramente sentire»

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA