GRAND PRIX ROMA

Emilio Orlando

Strade romane trasformate in circuiti automobilistici. Dall'inchiesta di Leggo, che ha avuto in esclusiva il report della statistica dei verbali contestati dalla polizia municipale per l'alta velocità, emerge una fotografia poco rassicurante sulla sicurezza delle consolari della Capitale. Da inizio anno sono state contestate quasi trentamila infrazioni al codice della strada per velocità sopra i limiti consentiti, che hanno portato nelle casse del Campidoglio quasi quaranta mila euro.

Il record assoluto per gli automobilisti più avvezzi ad infrangere il limite spetta alla Cristoforo Colombo. Per una beffa o per uno scherzo del destino, non a caso proprio nel quartiere dell'Eur, l'amministrazione Capitolina ha deciso di organizzarvi il gran premio delle auto elettriche. Scherzi a parte, gli autovelox mobili che a turno vengono posizionati in vati punti della Colombo, hanno immortalato quasi seimila targhe, in quattro mesi, di automobili che sfrecciavano a folle velocità sulla carreggiata. «Ci sono stati casi commenta un funzionario della municipale che il tachimetro di alcune auto che l'autovelox ha fotografato è schizzato fino a duecento chilometri orari, sembravano missili». Una situazione quasi analoga, con un numero di verbali che si attesta attorno ai seimila e cinquecento si verifica in via Aurelia.

Al Flaminio ed in particolare lungo Corso Francia e la strada consolare in quattro mesi i dispositivi elettronici hanno scattato seimila fotogrammi ad altrettanti inosservanti del codice della strada. In via della Moschea e sul viadotto Olimpico sono stati novecento cinquanta i verbali spediti a casa dei piloti pericolosi. Al Tintoretto e nel quartiere Roma 70 le multe sono state più di seicento. Al Prenestino nel quadrante sud est della Città Eterna i vigili hanno notificato settecento multe per velocità eccessiva, rilevata per lo più nelle ore notturne. Cinquecento verbali sono stati invece contestati sulla Casilina e sulla Cassia, cinquanta in via Appia, novanta in via del Trullo, centosessanta a via Cilicia ed otto in viale Marconi.

riproduzione riservata ®

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA