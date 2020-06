Gran parte dell'Italia ai minimi storici, la Lombardia ancora in crescita. È il quadro dei dati epidemiologici di ieri che mostrano un calo le vittime, 21 i decessi registrati, ma un nuovo aumento di casi positivi nella regione più colpita del Paese. L'86% dei nuovi positivi dichiarati ieri proviene proprio dalla Lombardia, 259 su 303, mentre otto regioni sono ferme a contagio zero e le restanti, Emilia Romagna a parte che ne conta undici, risultano sotto quota dieci, molte con un solo positivo in più. In totale le persone malate di Covid in Italia sono 25.909, di cui 207 in terapia intensiva e 3.489 ricoverati con sintomi. Zero morti in Veneto, nelle Marche, in Campania, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. (S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 05:01

