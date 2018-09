Gran finale agli Oscar verdi della moda

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella Versace premiata da Cindy Crawford, Suzy Menkes da Pierpaolo Piccioli, gli allevatori di Woolmark insigniti da Cate Blanchett, una trentina di artigiani di Ferragamo, tutti in camice bianco, da Julianne Moore. E poi Gilberto Calzolari scelto come miglior designer emergente nella sostenibilità per il suo abito creato con sacchi di caffè in juta usati, originari del Brasile, e acquistati al mercato dei Navigli a Milano.Questi i momenti salienti della seconda edizione del Green Carpet Fashion Awards, in scena al Teatro alla Scala a chiudere la Fashion Week di Milano. Organizzato da Camera della Moda italiana ed Eco Age, l'associazione di Livia Firth, protagonista della serata insieme al marito Colin, chiamato a premiare alcuni, emozionatissimi, artigiani calabresi. Alla serata anche le bellissime Amber Valletta, Emily Ratajkowski, Olivia Palermo; gli stilisti e gli imprenditori della moda da Diego Della Valle a Renzo Rosso a Marco De Vincenzo; oltre a Marica Pellegrinelli, Alba Rorwatcher, la direttrice di vogue America Anna Wintour e tanti altri vip.(G.Pos.)