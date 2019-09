Graham Vick : «Don Giovanni? In bianco e nero ma più giovane»

Dopo Così fan tutte' e Le nozze di Figaro', il regista Graham Vick conclude per l'Opera di Roma la trilogia dei libretti di Da Ponte per Mozart con l'opera più celebre, Don Giovanni', in scena da venerdì al 6 ottobre con la direzione musicale di Jérémie Rhorer. «Sarà una lettura molto in bianco e nero - spiega Alessio Vlad, direttore artistico dell'Opera - puntiamo a esaltare i contrasti sia sul piano della regia che su quello della lettura musicale». Non è la prima volta che Vick affronta il dramma giocoso di Mozart e Da Ponte, ma questa versione sarà molto diversa dalle altre. «Abbiamo scelto di giocare su echi beckettiani del teatro dell'assurdo a differenza delle altre versioni che erano tutte sesso e sangue». Il regista sottolinea poi quanto il mondo «mitico e favoloso» del Don Giovanni sia più vicino ai giovani di quanto si pensi. «In pratica una società di sociopatici, come quella attuale dei social: senza limiti, senza morale, senza rispetto». (M.Poi)

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA