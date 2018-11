Governo-Coni nulla di fatto: manovra avanti

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - L'ennesimo incontro a Palazzo Chigi tra il Coni, rappresentato dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti, e il Coni con il suo numero 1 Giovanni Malagò, non ha portato nessuna novità sostanziale. Il Governo andrà fino in fondo nella manovra sull'argomento finanziamento dello sport. Nessun passo indietro importante: la Sport e Salute spa sostituirà Coni Servizi nella gestione del danaro da distribuire alle federazioni sportive (circa 360 milioni annuali), mentre al Coni dovranno bastare 40 milioni (o poco più) per supportare l'attività degli atleti olimpici. Ieri, dopo l'incontro pomeridiano, Malagò si è riunito con alcuni dei presidenti di federazione e oggi al Foro Italico (ore 12) si riunirà la Giunta e poi il Consiglio per capire la reale posizione delle federazioni a poche ore dalle novità che attuerà il governo Conte in manovra. Fin qui c'è stato silenzio sull'argomento e Malagò vuole capire le reali posizioni delle varie federazioni sportive.