«Governeremo per 30 anni»

Alessandra SeveriniUn'ora di discorso sul pratone di Pontida, per il primo raduno leghista che vede Matteo Salvini al governo, vice premier e ministro dell'Interno. Per il suo partito, che vola nel sondaggi, il leader ha in mente un futuro ambizioso, «una Lega della Leghe in Europa, un'alleanza dei populisti che metta insieme tutti i movimenti liberi che vogliono difendere i propri confini e il benessere dei propri figli». Nel futuro del Carroccio insomma non c'è più la difesa degli interessi del Nord ma una battaglia interna alla Ue che «conduca al rafforzamento dei confini esterni in chiave anti immigrazione». E visto che l'obiettivo è cambiare l'Europa, cambia anche la formula del tradizionale giuramento sul sacro suolo: «Avete voglia di giurare esorta la folla Salvini - di non mollare, finché non avremo liberato i popoli di questa Europa?». Del resto, il raduno di Pontida quest'anno presenta molte differenze rispetto al passato. Sono cambiati i colori (più blu meno verde), le bandiere (la scritta è solo Lega e non più Lega Nord) i dialetti (non più solo lombardo o veneto, ma anche toscano, umbro, calabrese). E da questo pratone in cui si affollano 70 mila persone Salvini vede un futuro radioso: «Governeremo trent'anni».L'immigrazione rimane il pallino del vicepremier, che fa spallucce davanti alle critiche del presidente della Camera Roberto Fico sulla stretta sulle ong: «Se i porti si chiudono o si aprono lo decide il ministro dell'Interno, funziona così». La battaglia in Europa riguarderà però anche i vincoli di bilancio. Il leader leghista ha ribadito l'impegno a cancellare la legge Fornero: «Cercheremo di farlo rispettando i vincoli imposti, ma se per dare un futuro ai propri figli dovrò ignorare uno zero virgola imposto da Bruxelles per me quello zero virgola conta zero».riproduzione riservata ®