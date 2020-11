Gossip su Trump: Melania pronta al divorzio da Donald

«Il popolo americano si merita elezioni giuste. Ogni voto legale, non illegale, deve essere contato». È la voce di Melania Trump ad emergere su Twitter nella prima dichiarazioni pubblica dopo le elezioni. Una voce che alimenta soprattutto le voci di un divorzio dal marito Donald.

Anzi, il gossip dei bene informati afferma che le pratiche legali siano pronte, Melania sarebbe molto vicina al clamoroso gesto della separazione definitiva.

Non sarebbe affetto casuale che Melania, spalleggiata soprattutto dal marito di Ivanka, figlia della coppia: il genero-consigliere di Donald Trump, Jared Kushner, vorrebbe una dichiarazione pubblica che riconoscesse la sconfitta. Ma Donald non molla, nonostante anche Bush sia uscito allo scoperto ringraziando Biden «per il suo discorso patriottico». (M.Fab.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 05:01

