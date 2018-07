Google, multa record dalla Ue 4,3 miliardi per colpa di Android

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiLotta tra giganti. La Commissione Ue ha inflitto a Google una multa da 4,3 miliardi di euro per aver abusato della posizione dominante del suo sistema operativo Android. Il colosso americano di nuovo al centro delle indagini di Bruxelles. La multa record dell'Ue infatti, segue quella da 2,4 miliardi, comminata nel 2017, per aver favorito il servizio Google Shopping, a discapito di altri competitor.La decisione, illustrata dalla Commissaria, Margrethe Vestager, è maturata dopo un periodo di indagini, che ha portato alla convinzione che Google, obbligasse i produttori di smartphone con sistema Android, a pre-installare Google Search e in alcuni casi a settarlo come app di ricerca esclusiva. Un'imposizione obbligatoria per ottenere la licenza di Play Store, ovviamente, di Google. La Commissione inoltre sostiene che l'azienda californiana offrisse valide motivazioni economiche per convincere produttori di device e operatori di rete mobile ad installare il browser Chrome ed il servizio di search. Una pratica illegale e contraria alla concorrenza del libero mercato, che secondo l'Ue avrebbe limitato i diritti dei consumatori, consolidando la sua indiscussa posizione dominante. Lo schema è complesso, ma lineare.Se l'utente trova sul telefono, una sola app di search userà quella, generando traffico di rete all'interno del mondo indicizzato da Google. Nel 2005, la multinazionale, odorando il business futuro, acquistò la versione originale di Android (per poi distribuirla open source). E a ragione. Nel 2017 il sistema operativo ha dominato il mercato con l'85% dei telefoni venduti. Intanto da Mountain View è stato annunciato appello nei confronti della multa - lo fecero anche per Google Shopping - e fatto sapere che in futuro Android potrebbe essere richiesto solo a pagamento. E suona come una minaccia.riproduzione riservata ®