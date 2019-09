Gonfiante, gonfia e croccante: così Pier Daniele Seu definisce la sua pizza, che unisce le caratteristiche della ricetta napoletana e quelle della romana. Una formula vincente. E pluripremiata. Il suo indirizzo, Seu Pizza Illuminati - tra i protagonisti, domani, del Pizza Romana Day - è l'ottavo a livello nazionale e soprattutto il primo romano nella classifica 50 Top Pizza 2019, che lo ha incoronato pizzaiolo dell'anno. Tradizione e innovazione dialogano nella tecnica e nei sapori, tra proposte classiche e creative in una visione di gusto che non ha paura di osare. Il menu alterna certezze e ricette in pieno stile Seu. Assoluto di zucchine è la pizza vegetariana con crema di zucchine, zucchine alla scapece, fiori di zucca, provolone del Monaco. Fior di cotto è con fior di latte, fiori di zucca, stracciatella, prosciutto cotto con acqua di mare Santoro, polvere di olive. Ottimi anche fritti e bruschette.

Seu Pizza Illuminati, Roma, via Bargoni 10, tel. 06/58.83.384 - chiuso martedì - costo medio 20/30 euro.

