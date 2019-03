GOMORRA IN THE UK

Una donna si risveglia in ospedale dopo quattro mesi di coma, senza ricordare nulla degli ultimi otto anni, e si ritrova accusata di essere la responsabile principale della morte sia del marito che del presunto amante, la sera stessa dell'incidente che le ha provocato questa gravissima amnesia. È da qui che prende l'avvio Mentre ero via, 6 puntate realizzate per RaiFiction da Endemol Shine Italy, in onda dal 28 marzo in prima serata su Rai1: un giallo psicologico, diretto da Michele Soavi, con Vittoria Puccini nei panni di un personaggio enigmatico, che non si riconosce nel ritratto che gli altri fanno di lei, quello della moglie manipolatrice e adultera, e che «con tutte le forze preferisce andare a fondo spiega l'attrice perché è meglio ritrovare una verità anche dolorosa che vivere ingannando noi stessi». Anche perché qualcosa non torna nella versione ufficiale dell'accaduto e a far luce su questo mistero la aiuterà un altro uomo che ha tutto l'interesse a scoprire come sono andate le cose, interpretato da Giuseppe Zeno.

«Si tratta di una grande storia femminile di riscatto spiega Eleonora Andreatta, direttore di RaiFiction nel dubbio che separa la realtà dall'allucinazione e contro la gabbia dei pregiudizi costruiti dagli altri». La serie rappresenta il terzo capitolo di un'ideale collana sulla possibilità di rinascita targata Endemol, iniziata con Un'altra vita e proseguita con Sorelle. (D. Ara.)

