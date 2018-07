Gomez resta l'obiettivo numero uno

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Resta il Papu Gomez l'obiettivo numero uno della Lazio per il dopo Anderson. Tra i biancocelesti e l'Atalanta c'è ancora distanza (8-10 l'offerta con la possibilità di inserire Cataldi, 15 cash la richiesta) a fare la differenza potrebbe essere la volontà dell'argentino, che ha già l'accordo con Lotito. Restano in piedi le alternative Perez dell'Arsenal e Martinez del River Plate. Per l'attacco ore decisive per l'attaccante Wesley che non vede l'ora di conoscere i nuovi compagni: «La trattativa è in fase di sviluppo aspettiamo l'accordo totale tra Lazio e Bruges ha spiegato l'agente a Lazionews.eu - Credo che l'operazione possa concludersi a breve». Per fare il punto di mercato il diesse Tare ieri sera ha raggiunto il ritiro di Auronzo e oggi sfrutterà la giornata di riposo per un summit con il tecnico Inzaghi. Si parlerà anche di Milinkovic: se resterà per lui è pronto un prolungamento fino al 2023 a 3 milioni netti a stagione.(E.Sar.)riproduzione riservata ®