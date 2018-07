Gomez resta in pole, ma si fa avanti Correa

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA Gomez o Correa. La lista dei possibili sostituti di Anderson si è ridotta a due elementi. L'argentino resta il preferito di Inzaghi e quel like su Instagram messo sulla foto di Immobile con famiglia ad Auronzo la dice lunga sulla volontà dell'argentino di vestire la maglia biancoceleste. Tra lazio ed Atalanta però resta ancora una distanza e così Tare ha messo gli occhi su Correa valutato da Siviglia 20 milioni di euro. Dall'Inghilterra The Guardian scrive che il Liverpool avrebbe aperto alla cessione in prestito di Grujic, il centrocampista 22enne serbo che potrebbe prendere il posto di Milinkvic in caso di addio.Il diesse Tare, dopo il punto di mercato con Inzaghi, ha avuto un faccia a faccia sia con Cataldi che con Rossi: sembra difficile che i due possano restare. Il centrocampista spera di avere un'altra possibilità ma sembra destinato ad essere inserito in qualche operazione in uscita, mentre Rossi, fermato da Lotito mentre era in procinto di trasferirsi al Lucerna, potrebbe finire alla Salernitana. Alle 14 Lukaku in Paideia per le visite di idoneità, lunedì toccherà a Milinkovic e Caceres.(E.Sar.)riproduzione riservata ®