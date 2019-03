Golf si ribalta dopo l'impatto con la Matiz

Grave incidente stradale ieri pomeriggio in via di Vermicino, nel quartiere Borghesiana. Verso le 15, davanti al civico 103, lo scontro tra una Golf grigio scuro e una Chevrolet Matiz di colore azzurro. Tanto violento è stato l'impatto tra le auto coinvolte che la Golf è finita completamente ribaltata sul lato della strada, lungo il marciapiede, contro una campana di raccolta del vetro.

I feriti risultano cinque, tre gravi trasportati in codice rosso al policlinico Casilino, a Tor Vergata e all'ospedale Pertini. Due più lievi in codice giallo, all'ospedale di Frascati. Sul posto per i rilievi del sinistro sono intervenute due pattuglie di agenti della polizia locale del gruppo Torri e i soccorsi del 118, insieme a un gruppo di residenti subito scesi in strada allertati dal forte boato provocato dallo schianto. «Sembrava fosse scoppiata una bomba - racconta un residente - una volta scesi abbiamo visto la scena. C'erano pezzi di auto ovunque. Qui gli automobilisti corrono come pazzi».

