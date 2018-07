Goleada con l'Auronzo e Rossi firma 7 reti

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA E' finita 20-0 la prima uscita stagionale della Lazio che allo Zandegiacomo di fronte a circa 600 tifosi ha superato i dilettanti dell'Auronzo. In grande spolvero l'ex primavera Rossi, autore di ben 7 reti (una in rovesciata), il primo gol stagione porta la firma di Cataldi che vuole convincere la società a trattenerlo: «Ho fatto delle esperienze molto formative anche se non particolarmente belle dal punto di vista dei risultati. Oggi ho un po' di esperienza in più e spero di metterla al servizio della squadra«. Per adesso la testa del centrocampista è solo alla Lazio: «Le gambe rispondono bene. Lavoriamo parecchio e questa partita ci ha fatto sciogliere un po' i muscoli». Risparmiati Radu, Parolo, Immobile, Berisha e Luis Alberto, prossima amichevole domenica contro una selezione del Cadore. (E.Sar.)