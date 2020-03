GOLDFINGER LAZIO

Enrico Sarzanini

ROMA Vale la metà di Juventus ed Inter eppure le ha sconfitte entrambe e adesso si trova da sola in testa alla classifica. E' il miracolo della Lazio di Simone Inzaghi che in questi mesi è stato capace di rivalutare l'intera rosa che oggi vale 52 milioni di euro in più rispetto ad un anno fa. Il massimo per uno attento ai bilanci come Claudio Lotito pronto dalla prossima stagione a rimpinguare le casse della società grazie all'ingresso in Champions League, che appare ormai solo una formalità. Nessuno giocatore acquistato è costato più di 20 milioni, solo per quattro il numero uno biancoceleste ha speso più di 10 milioni e a leggere i valori delle concorrenti pubblicati da Transfermarkt.com il dato diventa ancora più impressionante: 755,50 milioni la Juventus, che è attualmente la migliore in Serie A, a seguire c'è proprio l'Inter (685,40) mentre la squadra di Inzaghi è sesta a 372.65 milioni. La plusvalenza più grande al momento è quella di Milinkovic che, pagato nel 2015 15 milioni di euro (18 con le commissioni), oggi nel vale ben 100. Bene è andata anche con Immobile che, diventato uno scomodo esubero al Siviglia, fu venduto nell'estate del 2016 dal diesse Monchi, che poi passò alla Roma per poi ritornare in Spagna sempre con la società biancorossa, per poco meno di 10 milioni di euro, grazie alla valanga di gol segnati in questi anni ha raggiunto una quotazione di 80 milioni. Ottima la rivalutazione anche di Correa che con i suoi 19 milioni di euro è tra i più pagati della gestione-Lotito: anche lui arrivato dal Siviglia ma nel 2018, oggi vale circa 70 milioni. C'è la grande intuizione di Igli Tare nelle due operazioni che hanno portato alla Lazio praticamente a costo zero sia Strakosha che Luiz Felipe, entrambi parcheggiati alla Salernitana e poi esplosi grazie alla cura Inzaghi: il primo arrivò nel 2013 dal Panionios per appena 75.000 euro, Luiz Felipe fu prelevato dai brasiliani dell'Ituano per 50.000: oggi valgono rispettivamente 25 e 20 milioni di euro. Operazione molto simile il diesse la fece con Patric che scovato nella Cantera del Barcellona, arrivò da svincolato ed oggi ha raggiunto un valore di 5 milioni di euro. A dispetto della non più giovane età (33 anni) è cresciuto anche Leiva, arrivato dal Liverpool per 5 milioni oggi ne vale almeno il doppio.

Ultimo nei dati, ma non certo per importanza Simone Inzaghi: il te nico piacentino dopo tutta la trafila nelle giovanili oggi è diventato un allenatore top, il vero segreto del successo biancoceleste. E il suo valore sale.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA