Golden Globes, Sorrentino fuori Campion fa il pieno

Paolo Sorrentino non ce l'ha fatta a conquistare il Golden Globe per il Miglior Film Straniero con È stata la mano di Dio. I giurati della Hollywood Foreign Press Association gli hanno preferito il giapponese Drive My Car di Rysuke Hamaguchi e anche l'altro italiano in gara, Enrico Casarosa con Luca, ha dovuto cedere il passo: nella categoria Miglior Film d'Animazione ha infatti trionfato Encanto. In un'edizione svoltasi in forma privata, senza premiati e diretta tv, con lo strascico delle polemiche sulla mancanza di diversità e di trasparenza, i premi principali sono andati a The Power of the Dog di Jane Campion: Miglior Film Drammatico, Miglior Regia e Miglior Attore Non Protagonista a Codi Smit-McPhee. Il West Side Story di Steven Spielberg è la Miglior Commedia o Film Musicale (premiate anche le sue due attrici Rachel Zegler e Ariana DeBose), mentre nelle altre categorie di recitazione hanno vinto Will Smith (King Richard), Andrew Garfield (Tick, Tick Boom!) e Nicole Kidman (Being the Ricardos).

(M.Gre.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

