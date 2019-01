Gol subiti: Olsen il più battuto fra le Top 6

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - La Roma è sempre più indifesa. Dopo le cinque reti incassate con Torino e Atalanta, infatti, quella di Di Francesco con 29 gol in 21 partite (media 1,3 a gara) è la seconda peggiore difesa tra le prime dieci del campionato alle spalle guarda caso proprio della squadra di Gasperini (30) che però ne ha segnati 7 in più. Tra le prime sei nessuno ha fatto peggio. I giallorossi hanno incassato gli stessi gol dell'Udinese e solo uno in meno di Spal e Cagliari. Un passivo così negativo non si registrava dall'ultimo anno di Zeman, quando la voce gol presi segnava 33. Alla fine del campionato la Roma arrivò sesta.Un dato diametralmente opposto alla prima Roma di Di Francesco, che lo scorso anno chiuse la stagione con soli 28 gol subiti piazzandosi alle spalle della sola Juve (24). Un problema di equilibri tattici, ma pure dei tanti errori individuali da Fazio a Marcano passando per Karsdorp o Kolarov. L'assenza di giocatori di spessore come Nainggolan, De Rossi (sulla via del ritorno) e Strootman davanti alla difesa ha il suo peso, ma pure il rendimento recente di Olsen stona con quello senza macchie di Alisson. (F. Bal.)riproduzione riservata ®