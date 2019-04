Goggia, incredibile incidente a Sestriere «Sto bene, ora mi rimetto in carreggiata»

Notte di paura a Sestriese per Sofia Goggia, protagonista di un rocambolesco incidente. La campionessa olimpica di discesa libera e vicecampionessa del mondo di gigante è rimasta fortunatamente illesa, nonostante il volo della sua auto sulla strada ghiacciata. Al volante della sua Audi, la sciatrice ha dovuto sterzare bruscamente per evitare di tamponare un'auto che aveva frenato all'improvviso. La neve ha fatto il resto: l'Audi con la campionessa è uscita dalla carreggiata, atterrando su un furgone parcheggiato sulla strada subito sotto.

Ma Sofia non ha perso la calma e neanche la sua proverbiale autoironia: «So che avete appreso del mio incidente, ma vi assicuro che sto bene! Come si suol dire... vi prometto che adesso mi rimetto in carreggiata», ha commentato sul suo profilo Facebook, postando l'immagine dell'incredibile incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA