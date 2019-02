Goggia a 2 centesimi dall'oro

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco SubbiottiROMA - Meglio di così non potevano cominciare per l'Italia i Mondiali di Aare visto che già nella prima gara è stato migliorato il bilancio della competizione iridata di due anni fa a St. Moritz, quando conquistò un solo bronzo per merito anche allora, di Sofia Goggia in gigante. Per cui va benissimo così, con la bergamasca ancora una volta eroina azzurra e che in 1.04.91 ha vinto oggi l'argento nel SuperG iridato sulle nevi scandinave. L'oro, per soli due centesimi di secondo, è' andato all'americana Mikaela Shiffrin. Per lei - grande protagonista annunciata di questi Mondiali e dominatrice delle ultime stagioni di coppa del mondo - è il quarto titolo iridato in carriera, il primo in una disciplina veloce. Bronzo infine alla svizzera Corinne Suter in 1.04.94, con le prime tre atlete comprese in soli cinque centesimi di secondo, a testimoniare un gara tesissima sino allo spasimo. È stata infatti una gara da batticuore con sole e buona visibilità unicamente per le prime venti atlete. Poi il cielo si è coperto e per le altre al via la partita era ormai chiusa come per l'attesa campionessa olimpica Ester Ledecka che aveva il pettorale 27. Il tutto è successo con 21 gradi sotto zero e partenza abbassata di un centinaio di metri per evitare in quota le solite terribili raffiche di vento così frequenti da queste parti.Sofia Goggia è scesa con il pettorale 3, dando subito ben un secondo e 57 centesimi di distacco alla campionessa francese Tessa Worley che l'ha precede. Si capisce così subito che quello di Sofia è un tempo eccezionale. «In effetti nella parte alta ho avuto troppo rispetto della pista, con le porte così strette e difficili avrei potuto osare di più», confessa poi l'oro olimpico di discesa. In effetti molte atlete successive hanno sulla parte intermedia tempi migliori di quelli di Sofia. È il caso anche delle altre tre azzurre, tutte bravissime: Nadia Fanchini alla fine 5a in 1.05.03, Francesca Marsaglia 7a e Federica Brignone 10a in 1.05.43. Ma anche loro hanno poi ceduto nella parte finale rispetto alla bergamasca. La gara - una vera batosta per le quotatissime austriache, con la migliore solo 11a, alle spalle della Brignone - è stata segnata dalla brutta caduta ma senza danni di Lindsey Vonn. Oggi ad Aare tocca al superG uomini: l'Italia cala i suoi assi Dominik Paris e Christof Innerhofer.