Goethe, Fellini, Calvino, ma anche Macron, in visita privata a Roma, e i reali di Spagna e Belgio, senza dimenticare l'ex presidente della Repubblica Napolitano, che qui consumò la prima cena pubblica dopo la fine del suo mandato. Sono alcune dell personalità che si sono sedute ai tavoli del ristorante La Campana, indirizzo che celebra ben 500 anni di attività e ora concorre per il Guinness dei primati come ristorante più antico del mondo, titolo ad oggi detenuto dal Sobrino de Botin, fondato solo nel 1725. Sotto i riflettori e, soprattutto nel piatto, da sempre, la tradizione, tra fiori di zucca fritti, minestra di broccoli e arzilla, abbacchio, puntarelle in salsa di alici, coda alla vaccinara, trippa e quant'altro. Obiettivo, come spiega il proprietario, Paolo Trancassini, riaffermare «l'autentica cucina italiana, in particolar mondo quella romana».

La Campana - Roma, vicolo della Campana 18, tel. 06/68.75.273 - chiuo lunedì - costo 40 euro.

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

