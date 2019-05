Godzilla il mostro in noi

Si può cercare, in Godzilla II, una riflessione su un dilemma morale: in situazione di estremo pericolo è più giusto proteggere le persone care o rischiare di sacrificarle per provare a salvarne molte altre? O si può puntare sulla metafora: il mostro non è altro che la nostra parte oscura con cui dobbiamo, prima o poi, imparare a fare i conti. O su una lezione: ciò che non conosciamo ci appare facilmente minaccioso, ma dietro al pregiudizio potremmo scoprire un tesoro. Nel film di Michael Dougherty - uno dei capitoli della serie sui mostri giganti che include anche King Kong e precede, appunto, Godzilla vs Kong - tutti questi temi si affacciano timidamente, sommersi da una mastodontica e rumorosa mole di catastrofi, combattimenti, distruzioni. La famiglia di umani protagonista della storia - Millie Bobby Brown (Stranger Things), Vera Farmiga e Kyle Chandler - serve a giustificare un intrattenimento apocalittico che cerca la spettacolarità a tutti i costi, ma gira a vuoto.(M. Gre.)

GODZILLA II: KING

OF THE MONSTERS

di Michael Dougherty



Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

