Goal di notte festeggia i suoi primi 40 anni

Daniele Petroselli

ROMA - Una carrellata di immagini ed emozioni lunghe 1602 puntate. Così Michele Plastino ieri sera ha voluto festeggiare gli storici 40 anni di Goal di Notte, la trasmissione tv che ha fatto la storia dei talk sportivi nella Capitale e non solo. «Un record del mondo che mi voglio tenere stretto», ci ha raccontato emozionato il conduttore proprio poco prima di iniziare la speciale diretta su Teleroma 56. Un programma che ha scandito le domeniche degli appassionati del pallone per generazioni, facendo scoprire a tutti, tra le tante novità, il calcio internazionale. «E' una gioia infinita - ha confessato Plastino - Ho avuto Maradona, Platini, Falcao, tanti grandi ospiti. E ancora oggi gli ascolti sono da record grazie ai dibattiti tra opinionisti di qualità, come vuole la tv di adesso». Tanti momenti da ricordare, ma uno in particolare rimarrà sempre nella sua memoria: «Abbiamo vissuto momenti straordinari, ma quando la Lazio stava per fallire, feci una lunga diretta in cui intervenne anche l'allora presidente della Roma Dino Viola, che mi disse: Per una giornata Michele hai fatto sì che il presidente della Roma fosse laziale. E' il simbolo più bello di Goal di Notte».

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA